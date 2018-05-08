728 мая 2018

Через неделю планируем отправить сотрудника в командировку. В поездке он будет пользоваться корпоративной картой. При возвращении из командировки сотрудник должен составить авансовый отчет в течение трех рабочих дней. Для карты мы открывали отдельный счет. Надо ли в эти три дня вернуть остаток денег с карточного счета на расчетный?

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отвечает:

Закон не требует этого делать.

Порядок работы с остатком на карточном счете определяет руководитель в приказе. Не будет ошибкой оставить деньги на счете, если для компании это удобнее. Средства на карте принадлежат организации. Работник получает их под отчет только в момент, когда снимает наличные или рассчитывается картой.

Отражать движение денег в кассовой книге тоже не требуется — это не наличные. Но порой инспекторы на местах требуют, чтобы компании оформляли приходные и расходные ордера. Если организация этого не делает, они выпишут штраф. Его можно будет отменить жалобой в УФНС или же в суде.

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