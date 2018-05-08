Закон не требует этого делать.

Порядок работы с остатком на карточном счете определяет руководитель в приказе. Не будет ошибкой оставить деньги на счете, если для компании это удобнее. Средства на карте принадлежат организации. Работник получает их под отчет только в момент, когда снимает наличные или рассчитывается картой.

Отражать движение денег в кассовой книге тоже не требуется — это не наличные. Но порой инспекторы на местах требуют, чтобы компании оформляли приходные и расходные ордера. Если организация этого не делает, они выпишут штраф. Его можно будет отменить жалобой в УФНС или же в суде.