Однозначно ответить на этот вопрос не получится.

У налоговиков нет единого мнения, как отражать НДС продавцам на упрощенке: писать «Без НДС» или «НДС 0%». В ФНС считают, что компания на упрощенке вообще не должна записывать в чеке информацию о НДС.

Ставка и сумма НДС — обязательные реквизиты онлайн-чека [п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ]. Но правило не действует на компании, которые освобождены от уплаты налога или по НК вовсе не платят его [прим. 6 к табл. 19 прил. 2 к приказу ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@]. Такие компании вправе вообще не отражать в кассовом чеке НДС: ни по каждой позиции, ни по продаже в целом. Инспектору будет ясно, что вы не платите НДС, так как в кассовом чеке стоит ваша система налогообложения — упрощенка.