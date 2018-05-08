208 мая 2018

Мы на упрощенке. Продаем товар не только компаниям, но и «физикам». Они чаще всего оплачивают продукцию наличными. ККТ печатает «НДС 0%», а не «Без НДС». Это ошибка?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Однозначно ответить на этот вопрос не получится.

У налоговиков нет единого мнения, как отражать НДС продавцам на упрощенке: писать «Без НДС» или «НДС 0%». В ФНС считают, что компания на упрощенке вообще не должна записывать в чеке информацию о НДС.

Ставка и сумма НДС — обязательные реквизиты онлайн-чека [п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ]. Но правило не действует на компании, которые освобождены от уплаты налога или по НК вовсе не платят его [прим. 6 к табл. 19 прил. 2 к приказу ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@]. Такие компании вправе вообще не отражать в кассовом чеке НДС: ни по каждой позиции, ни по продаже в целом. Инспектору будет ясно, что вы не платите НДС, так как в кассовом чеке стоит ваша система налогообложения — упрощенка.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7