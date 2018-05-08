78 мая 2018

Перед покупкой КАСКО мы в I квартале проводим оценку автомобилей компании. Стоимость по оценке страховщика нужно отразить в бухучете как переоценку имущества?

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отвечает:

Не отражайте переоценку страховщиков для КАСКО в бухучете компании.

Переоценка стоимости активов для собственного учета — право, а не обязанность компании (п. 14 ПБУ 6/01). Если компания решила, что будет проводить переоценку, то должна закрепить это в учетной политике (п. 7 ПБУ 1/2008). Иначе не нужно отражать в учете информацию об изменении восстановительной стоимости активов.

Переоценку проводят на конец отчетного года (п. 15 ПБУ 6/01). Вы оцениваете машины для КАСКО в I квартале. Эту информацию не считайте переоценкой для бухучета компании.

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