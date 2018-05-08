Да, инспекторы вправе выписать штраф. Но есть шансы отменить его через суд.

Компания обязана представить документы и информацию по требованию инспекторов на выездной проверке. Иначе налоговики оштрафуют на 200 руб. за каждый документ (п. 1 ст. 126 НК). Такой же штраф инспекторы могут назначить, если получат бумаги с задержкой. Но можно попросить продлить срок для представления документов (п. 3 ст. 93 НК). Для этого надо письменно уведомить инспектора в течение дня с момента, когда получили требование.

Иногда ревизоры требуют слишком много документов, и компания не успевает подготовить копии. Когда, например, за 10 рабочих дней нужно представить налоговикам больше полусотни тысяч бумаг, судьи на стороне компании (постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.05.2017 № Ф05-5617/2017).

Не важно, какой именно срок нарушила компания — первоначальный или уже с учетом отсрочки. Если суд решит, что выполнить требование инспекторов было нереально, штраф отменят (постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.07.2016 № А40-159829/2015).

Объясните контролерам причину, по которой не смогли вовремя сдать бумаги по требованию. Это может быть не только большой объем документов, но и нехватка сотрудников или отпуск главбуха.

Попросите не штрафовать компанию. Если все же штраф выпишут, обратитесь с письменной жалобой в УФНС. Возможно, штраф удастся отменить еще до суда. Судьи не примут иск, если компания не использовала возможность в УФНС решить спор о штрафах (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК).