308 мая 2018

Сотрудник компании написал заявление на увольнение по собственному желанию 10 мая. При этом 11 апреля у работника должен был начаться по графику основной отпуск на 14 дней. Когда нужно уволить сотрудника? Перед отпуском или после? И когда нужно его рассчитать?

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отвечает:

Сотрудник вправе уволиться, если предупредил об этом заранее.

Работник вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию. Отрабатывать сотрудник не должен. Но он обязан предупредить работодателя об увольнении за 14 календарных дней. Поэтому дни отпуска тоже засчитываются в этот срок (ст. 80 ТК).

Если ваш работник написал обычное заявление об увольнении по собственному желанию, срок предупреждения считайте со следующего дня после того, как получили документ. Днем увольнения будет последний день срока предупреждения, то есть 14-й день.

Также сотрудник вправе написать заявление об отпуске с последующим увольнением. В таком случае днем увольнения будет последний день отдыха (ст. 127 ТК). Но при этом нужно рассчитать работника и выдать ему документы в последний день перед его отпуском (письмо Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1).

Предоставить отпуск перед увольнением — это право работодателя, а не обязанность. Но в вашем случае у работника запланирован отпуск по графику. Поэтому отказать сотруднику в отпуске вы не вправе. Если он возьмет отпуск с последующим увольнением, нужно рассчитать его до отпуска.

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