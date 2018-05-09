79 мая 2018

Компания приобрела аптечки для работников. Как учесть данные расходы в целях налога на прибыль, если потом их возмещаем за счет страховых взносов?

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отвечает:

Затраты на покупку аптечек можете включить в состав расходов.

Аптечки необходимы, чтобы оказать первую помощь при травме на производстве. Компания вправе учесть в составе расходов затраты на покупку аптечек, чтобы выполнить требования по охране труда (письмо Минфина от 15.12.2017 № 03-07-11/84162). Когда получите возмещение из ФСС, учтите его во внереализационных доходах.

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