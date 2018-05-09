Затраты на покупку аптечек можете включить в состав расходов.
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- Импортозамещение дошло до спецодежды
Аптечки необходимы, чтобы оказать первую помощь при травме на производстве. Компания вправе учесть в составе расходов затраты на покупку аптечек, чтобы выполнить требования по охране труда (письмо Минфина от 15.12.2017 № 03-07-11/84162). Когда получите возмещение из ФСС, учтите его во внереализационных доходах.
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