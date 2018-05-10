2810 мая 2018

В декабре выдали директору матпомощь при рождении ребенка — 80 000 руб. В справке 2-НДФЛ за 2017 год отразили доход 80 000 руб. и вычет с кодом 508 — 50 000 руб. В строке 020 годового 6-НДФЛ показали только сумму, которая облагается налогом, — 30 000 руб. Налоговики сообщили, что между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ есть расхождение. Как его объяснить?

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отвечает:

Безопаснее уточнить годовой 6-НДФЛ, чтобы не было расхождений.

В 2-НДФЛ в общую сумму доходов вы верно включили всю матпомощь без вычетов — 80 000 руб. (раздел VII Порядка, утв. приказом ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485). В строку 020 расчета 6-НДФЛ поставьте эту же сумму, а в строку 030 — необлагаемые 50 000 руб. (п. 3.3 порядка, утв. приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450).

ФНС разрешала совсем не отражать необлагаемые суммы матпомощи в 6-НДФЛ (письмо от 21.07.2017 № БС-4-11/14329). Но если так поступить, контрольные соотношения при сверке отчетов не сойдутся — доход из строки 020 6-НДФЛ разойдется с общей суммой доходов по справкам. А значит, инспекторы на местах будут требовать пояснить расхождения и грозить штрафами в 500 руб. за каждый расчет, в котором возможны ошибки (п. 3 письма ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852, п. 1 ст. 126.1 НК).

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