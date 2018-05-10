1610 мая 2018

Подписали с подрядчиком-физлицом акт выполненных работ 29 декабря, а 10 января рассчитались с ним товарами. В 6-НДФЛ за 2017 год показали доход и рассчитанный налог по строкам 020 и 040 раздела 1, а в отчете за I квартал — только в разделе 2. В 2-НДФЛ за 2017 год доход не отражали, ведь выплата прошла в январе. Налоговики требуют пояснения или уточненку. Что не так в отчетности?

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отвечает:

Расчеты 6-НДФЛ вы сдали с ошибками. Уточните их.

Налоговиков не устроило, что доход по строке 020 расчета 6-НДФЛ за 2017 год превышает доходы по справкам 2-НДФЛ (п. 3 письма ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852). Чтобы понять, есть в отчетности ошибка или нет, они и требуют пояснения. А на случай, если вы действительно ошиблись, хотят получить уточненку.

Выдача подрядчику товаров вместо денег — это его доход в натуральной форме. Датой такого дохода признают день, когда выдали физлицу материальные ценности (подп. 2 п. 1 ст. 223 НК). В вашем случае это 10 января 2018 года. Значит, в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2017 год такую выплату показывать не надо (письмо ФНС от 05.12.2016 № БС-4-11/23138). Отразить стоимость товаров и налог нужно в 6-НДФЛ за I квартал 2018 года. Для этого сдайте две уточненки. Из раздела 1 годового 6-НДФЛ исключите выплату и рассчитанный налог подрядчика, а в 6-НДФЛ за I квартал, наоборот, включите сразу в оба раздела.

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