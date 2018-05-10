Расчеты 6-НДФЛ вы сдали с ошибками. Уточните их.

Налоговиков не устроило, что доход по строке 020 расчета 6-НДФЛ за 2017 год превышает доходы по справкам 2-НДФЛ (п. 3 письма ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852). Чтобы понять, есть в отчетности ошибка или нет, они и требуют пояснения. А на случай, если вы действительно ошиблись, хотят получить уточненку.

Выдача подрядчику товаров вместо денег — это его доход в натуральной форме. Датой такого дохода признают день, когда выдали физлицу материальные ценности (подп. 2 п. 1 ст. 223 НК). В вашем случае это 10 января 2018 года. Значит, в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2017 год такую выплату показывать не надо (письмо ФНС от 05.12.2016 № БС-4-11/23138). Отразить стоимость товаров и налог нужно в 6-НДФЛ за I квартал 2018 года. Для этого сдайте две уточненки. Из раздела 1 годового 6-НДФЛ исключите выплату и рассчитанный налог подрядчика, а в 6-НДФЛ за I квартал, наоборот, включите сразу в оба раздела.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>