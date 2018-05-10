Сейчас налоги и взносы не считаются перечисленными, если в платежке неправильно указали наименование банка получателя или счет Федерального казначейства.

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Две новые проблемы с налогами

Если закон примут, ошибка в номере счета Федерального казначейства приведет лишь к тому, что деньги в бюджетную систему попадут со статусом «невыясненные». Ошибку в номере счета можно уточнить. Такой порядок предположительно будет действовать с мая 2018 года. Но для применения новых правил необходимо внести изменения в приказ Минфина от 18.12.2013 № 125н.

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