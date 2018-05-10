Операции по счету инспекторы приостановят, если организация не представила расчет по взносам в течение 10 рабочих дней после крайнего срока сдачи.

Изменение вступит в силу через месяц после публикации Федерального закона с поправками в статью 76 Налогового кодекса. Скорее всего, новые правила начнут действовать с отчетной кампании за II квартал 2018 года.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>