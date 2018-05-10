410 мая 2018

Наша компания применяет упрощенку с объектом «доходы». 16 марта мы купили 30 процентов акций иностранной IT-компании. Нам теперь надо вернуться на общую систему? Наши юристы говорят, что мы должны будем представлять декларацию по налогу на прибыль и платить налог, если получим дивиденды. Скажите, юристы правы?

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отвечает:

Вы не теряете право на применение упрощенки только потому, что купили акции другой компании. Применять упрощенку не вправе компании, уставный капитал которых более чем на 25 процентов состоит из вкладов других организаций [подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК]. У вас ситуация иная.

Ваша компания становится собственником акций иностранной организации. Причем без каких-либо изменений в структуре вашего собственного уставного капитала. Поэтому вы вправе продолжать платить упрощенный налог.

Если дивиденды вам платит иностранная организация, нужно самим рассчитать и заплатить налог на прибыль с дивидендов, а также представить декларацию [п. 1 ст. 275, п. 2 ст. 346.11 НК].

В доходах по упрощенке дивиденды не учитывают [п. 3 ст. 284, подп. 2 п. 1.1 ст. 346.15 НК].

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