Вы не теряете право на применение упрощенки только потому, что купили акции другой компании. Применять упрощенку не вправе компании, уставный капитал которых более чем на 25 процентов состоит из вкладов других организаций [подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК]. У вас ситуация иная.

Ваша компания становится собственником акций иностранной организации. Причем без каких-либо изменений в структуре вашего собственного уставного капитала. Поэтому вы вправе продолжать платить упрощенный налог.

Если дивиденды вам платит иностранная организация, нужно самим рассчитать и заплатить налог на прибыль с дивидендов, а также представить декларацию [п. 1 ст. 275, п. 2 ст. 346.11 НК].

В доходах по упрощенке дивиденды не учитывают [п. 3 ст. 284, подп. 2 п. 1.1 ст. 346.15 НК].