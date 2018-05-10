1210 мая 2018

У нас производственная компания. Работаем на упрощенке. В прошлом году создали отдел, который занимается дизайном продукции. Хотим вывести это подразделение в отдельный бизнес. После реорганизации новую компанию также хотим оставить на упрощенной системе. Так можно сделать? Как правильно уведомить инспекцию?

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отвечает:

Фактически вы зарегистрируете новую компанию. А вновь созданные организации вправе применять упрощенку с момента постановки на учет в инспекции [п. 2 ст. 346.13 НК].

Подайте в налоговую инспекцию уведомление по форме 26.2–1 [утв. приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@]. Срок для уведомления — 30 календарных дней с даты, когда зарегистрировали новую компанию [п. 2 ст. 346.13 НК]. В документе о применении упрощенки надо поставить код даты перехода — 2, то есть с момента, когда вы создали организацию.

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