Фактически вы зарегистрируете новую компанию. А вновь созданные организации вправе применять упрощенку с момента постановки на учет в инспекции [п. 2 ст. 346.13 НК].

Важная статья:

Как без лишних сложностей перейти на упрощенку с 2018 года

Подайте в налоговую инспекцию уведомление по форме 26.2–1 [утв. приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@]. Срок для уведомления — 30 календарных дней с даты, когда зарегистрировали новую компанию [п. 2 ст. 346.13 НК]. В документе о применении упрощенки надо поставить код даты перехода — 2, то есть с момента, когда вы создали организацию.