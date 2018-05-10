остатки можно уценить и выставить на продажу или сразу списать в прочие расходы.

Компания вправе уточнить стоимость товарных остатков. Например, товар сложно продать, потому что он морально устарел или остался с прошлого сезона (п. 62 Положения, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Остатки мерного товара необоснованно списывать как испорченные. Они могут сохранить свои физические качества. Продавцы часто проводят уценку таких остатков и продают по сниженной цене. Если и в этом случае их никто не приобретает, то компания сможет подтвердить, что остатки не получается продать. В таком случае их списывают в прочие расходы. То есть отражают по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Дебет 91 Кредит 41

списаны остатки мерного товара.

Так компания вправе списывать остатки тканей, кабеля, карнизов, элементов отделки, листов поликарбоната и т. п. Если нет сведений о количестве и стоимости таких остатков, проведите инвентаризацию.