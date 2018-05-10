18910 мая 2018

Приняли нового бухгалтера. Она утверждает, что недостаточно оформить накладную ТОРГ-12, чтобы принять к учету покупки. Сотрудница говорит, что нужно оформить приходный ордер по форме М-4. Это обязательно?

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отвечает:

Компания самостоятельно определяет, какую именно первичку использовать для складского учета.

Форму ТОРГ-12 применяют, чтобы оприходовать товар на склад. Ее утвердил Госкомстат постановлением от 25.12.1998 № 132. Это одна из унифицированных форм, которые рекомендуют применять.

Приходный ордер М-4 компании используют для учета материалов, которые поступают от поставщиков или из переработки (постановление Госкомстата от 30.10.1997 № 71а).

Компания вправе самостоятельно утвердить формы первички (п. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Но только в нее нужно включить все обязательные реквизиты первичного документа.

Необязательно использовать унифицированные бланки. Если считаете, что для учета материальных запасов достаточно товарной накладной, вы вправе не утверждать дополнительные формы.

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