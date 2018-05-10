Фонд не возместит пособие, если решит, что работник из-за командировок не мог ухаживать за малышом.

У отцов такие же трудовые права, как и у матерей. В том числе право на отпуск по уходу за ребенком. При этом родитель во время отпуска по уходу может трудиться неполное время (ст. 256 ТК). Он будет получать пособие по уходу за ребенком и зарплату.

В кодексе нет правил, на сколько уменьшить продолжительность рабочего времени, чтобы оно было неполным. Но если сократить день всего на пять минут, фонд не возместит пособие, а судьи его поддержат (определение Верховного суда от 18.07.2017 № 307-КГ17-1728).

Главный аргумент фонда — родитель не может обеспечить ребенку полноценный уход, если весь день работает. Поэтому из-за командировок пособие тоже снимут (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.05.2017 № Ф03-1760/2017).

Однодневная командировка в пределах неполного времени не лишает родителя права на пособие. Так считают сотрудники фонда, которых мы опросили. Продолжительность служебной поездки нужно подтвердить документами: приказом, проездными документами, отчетом о работе и пр.

Сотрудник может поехать в командировку на общих основаниях. Так как у работника есть супруга, согласие на поездку можно не писать (абз. 2, 3 ст. 259 ТК). Но некоторые трудинспекторы на местах считают, что нужно письменное согласие не только от мам, но и от отцов, которые воспитывают детей до трех лет. В том числе когда ребенка растят оба родителя.