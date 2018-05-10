2010 мая 2018

Наша компания сдала декларацию по НДС к возмещению. По требованию инспекторов подали документы. На проверке налоговики нашли ошибку в отчете, и мы сдали уточненку. Теперь контролеры опять требуют те же документы, но уже по уточненной декларации. Разве это законно?

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отвечает:

Налоговики не вправе требовать у компании документы, которые они уже получили.

Инспекторы вправе запрашивать документы, которые необходимы для расчета налога. Но компания обязана представить копии бумаг на проверку только один раз.

Вы уже направили документы по требованию, когда контролеры проверяли первичную декларацию. Они есть у налоговиков. И не важно, что они получили их до уточненки.

Кодекс запрещает инспекторам требовать документы, которые им уже представляли (п. 5 ст. 93 НК). Исполнять требование налоговиков вы не обязаны (письма Минфина от 31.08.2017 № 03-02-08/56004, от 19.05.2017 № 03-02-07/1/30932).

Но требование налоговиков правомерное, если ранее документы вы подавали в виде подлинников и вам их вернули. Или документы потеряли из-за чрезвычайной ситуации. А также если компания ранее подала документы не по камеральным или выездным налоговым проверкам, а вне рамок ревизий (п. 2 письма ФНС от 04.12.2015 № ЕД-16-2/304).

Напишите инспекторам ответ в свободной форме. Сообщите, что вы уже представляли документы по требованию. В отказе запишите реквизиты письма, которым отправили бумаги налоговикам.

Ответ компания может направить в инспекцию почтой, по электронке или отвезти самостоятельно.

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