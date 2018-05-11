Да, вправе. Однако в таких ситуациях налоговики могут заподозрить схему. Тогда они пересчитают налоги, как при ОСНО. А вот судьи могут защитить компанию.

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Почему упрощенцам не дают право на вычет НДС

Работы считаются выполненными с момента подписания акта. В данном случае подписанный акт заказчик не вернул. Ошибочно перечисленные деньги не могут считаться доходом (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.08.2018 № А45-7174/2017.

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