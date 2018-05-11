2811 мая 2018

Компания на упрощенке заключила договор об оказании услуг с заказчиком. Он перечислил оплату, с учетом этой суммы общие доходы превысили 150 млн руб. – лимит для права применять спецрежим. Однако заказчик не подписал акты. Поэтому мы вернули ему деньги в том же месяце, что и получили. Вправе ли компания применять упрощенку?

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отвечает:

Да, вправе. Однако в таких ситуациях налоговики могут заподозрить схему. Тогда они пересчитают налоги, как при ОСНО. А вот судьи могут защитить компанию.

Работы считаются выполненными с момента подписания акта. В данном случае подписанный акт заказчик не вернул. Ошибочно перечисленные деньги не могут считаться доходом (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.08.2018 № А45-7174/2017.

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