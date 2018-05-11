Нет, не надо. Главное условие освобождения основного средства от налога на имущество – использование имущества в сельхоздеятельности. Целиком или нет – значения не имеет. Налоговый кодекс не требует делить стоимость объекта пропорционально выручке, площади или времени использования. В вашем случае и административное здание, и гараж освобождаются от налога.

С 2018 года в Налоговом кодексе появилась оговорка, что налог на имущество можно не платить только с объектов, которые используются при производстве сельхозпродукции, ее первичной и промышленной переработке или реализации. Кроме того, освобождение действует для сельхозпроизводителей, которые оказывают услуги (п. 3 ст. 346.1 НК). В остальных случаях налог на имущество нужно платить. Раньше четкого ограничения не было. Но инспекторы доначисляли налог, если объект не имел отношения к сельхоздеятельности.

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