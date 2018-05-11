Специалисты фонда запрашивают форму СЗВ-К, чтобы записать в карточки индивидуального учета данные о стаже до 2002 года. Без них сотрудник может получить меньшую пенсию.

Представьте СЗВ-К. Ведь информация, которую компания отразит в форме, необходима для назначения пенсии. Если ПФР прислал запрос, то организация обязана представить сведения в форме СЗВ-К. Такое требование есть в подпункте 8 пункта 2 статьи 11 и в статье 15 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

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