1811 мая 2018

Ежемесячную отчетность за февраль сдали 13 марта. 16-го числа получили от фонда протокол с ошибками. Проверяющие обнаружили, что мы не включили в отчетность одного сотрудника. 19 марта сдали дополняющую СЗВ-М на забытого сотрудника. Нам грозит штраф?

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отвечает:

Да, фонд оштрафует.

Ведь компания не представила в срок сведения персонифицированного учета на сотрудника. Наказание за такое нарушение — 500 руб. на каждого застрахованного сотрудника, которого не внесли в отчет [ст. 17 Закона № 27-ФЗ].

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