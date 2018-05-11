Да, вправе. ПФР действительно не должен штрафовать, если компания уточнит отчетность в течение пяти рабочих дней с момента, как фонд обнаружит нарушение. Но относится это правило лишь к ошибкам в персональных данных застрахованных в исходной форме.

Исправить без штрафа можно: Ф. И. О., СНИЛС, условия труда и т. д. Такие правила есть в пункте 39 Инструкции [утв. приказом Минтруда от 21.12.2016 № 766н].

Компаниям, которые забыли включить сотрудника в исходный отчет, штрафа не избежать. В этом случае выходит, что организация подала сведения позже срока. А при таком нарушении от ответственности уже не освобождают.