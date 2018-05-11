Для лимита по вычетам считают все доходы, кроме тех, которые не облагаются НДФЛ.

Работник вправе получить налоговый вычет на детей. Но только до месяца, в котором доход сотрудника превысит 350 тыс. руб. (абз. 17 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

Для НДФЛ учитывают неденежные виды дохода и выплаты в пользу работника. Подарок сотруднику – это тоже его доход, но только в части, которая больше 4 тыс. руб. (п. 28 ст. 217 НК). В вашем случае засчитайте в доход сотрудника 116 тыс. руб.

Сотрудник не вправе применить налоговый вычет на детей с месяца, когда его доход превысит 350 тыс. руб. с учетом подарка (письмо Минфина от 21.03.2013 № 03-04-06/8872).

Датой дохода сотрудника считайте дату вручения подарка (подп. 2 п. 1 ст. 223 НК). Перечислите налог в бюджет не позднее следующего дня (п. 6 ст. 226 НК).

Стоимость подарка укажите в расчете 6-НДФЛ. Заполните строку 110 раздела 2 на сумму подарка за вычетом 4 тыс. руб. В справке 2-НДФЛ стоимость подарка отразите с кодом 2720, а 4 тыс. руб. запишите как вычет с кодом 501 (приказ ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@).