Вы верно учли расходы.

Траты на ремонт, в том числе ремонт помещений, считаются прочими расходами. Их учитывают в периоде, когда провели ремонт (ст. 260, 272 НК). Не имеет значения, собственное это имущество или арендованное. Компания списывает расходы в размере фактических трат.

Компания может списывать расходы через резерв на ремонт основных средств. Но это ее право, а не обязанность (п. 3 ст. 260 НК). Если организация записала в налоговой учетной политике, что создает резерв на ремонт основных средств, то отдельно списать расходы не получится.

Необходимость ремонта и его окончание подтвердите документами (ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Вы не создаете резерв и отремонтировали помещение в 2017 году. Поэтому верно учли расходы на ремонт.