1611 мая 2018

Наша компания предоставляет услуги перевозки грузов. У водителей пятидневная рабочая неделя. Исполнительный директор иногда сам подменяет водителей, если у них выходные, но нужно выполнить заказ. Можно ли оформить ему внутреннее совместительство?

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отвечает:

Директор может в свободное время работать водителем в своей компании.

Время, свободное от работы, сотрудник вправе использовать как хочет. В том числе трудиться по совместительству. При этом продолжительность рабочего времени не может быть больше половины нормы на полную ставку и не более четырех часов в день (ст. 284 ТК).

Для водителей есть особые правила. Если работник управляет транспортом на основной работе, то его нельзя принять водителем на работу по совместительству (ст. 329 ТК).

У вашего директора нет такого запрета, он вправе работать водителем. При этом ему необходимо пройти предварительно предрейсовый медицинский осмотр.

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