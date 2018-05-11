Директор может в свободное время работать водителем в своей компании.

Время, свободное от работы, сотрудник вправе использовать как хочет. В том числе трудиться по совместительству. При этом продолжительность рабочего времени не может быть больше половины нормы на полную ставку и не более четырех часов в день (ст. 284 ТК).

Для водителей есть особые правила. Если работник управляет транспортом на основной работе, то его нельзя принять водителем на работу по совместительству (ст. 329 ТК).

У вашего директора нет такого запрета, он вправе работать водителем. При этом ему необходимо пройти предварительно предрейсовый медицинский осмотр.