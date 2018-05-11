В бухучете не отражайте НДС в расчетах с другими собственниками.

Ваша компания рассчитывается с поставщиком не только за электричество, которое использует для себя. Часть трат ей затем компенсируют другие собственники или потребители.

Расчеты с энергоснабжающей организацией отразите по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». При этом суммы авансов учитывают обособленно (Инструкция, утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н). Для этого компания вправе открыть субсчет 60-ав. По авансовым платежам сделайте в учете проводки:

Дебет 60-ав Кредит 51

оплачен аванс за электроэнергию

Дебет 76-ав Кредит 60-ав

перевыставлен аванс другим собственникам

Дебет 51 Кредит 76-ав

возмещены затраты на уплату аванса за других собственников

Компании в учетной политике самостоятельно определяют рабочий план счетов и их применение. Организацию на упрощенке не признают плательщиком по НДС. Для нее это невозмещаемый налог. Поэтому организация вправе применить принцип рациональности и не использовать счет 19 (п. 6 ПБУ 1/2008). Стоимость электроэнергии, которую использовали для собственных нужд, проведите в корреспонденции со счетами учета затрат на производство.

Перевыставляйте счет на оплату электроэнергии другим собственникам через счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Но эту операцию проверяющие могут посчитать реализацией, хотя судьи решают иначе (определение Верховного суда от 29.10.2014 № 307-КГ14-2810). Если не хотите спорить, то учтите возмещение как прочий доход на счете 91.

При окончательном расчете проводки будут такие:

Дебет 20 (26 и др.) Кредит 60

принята к учету электроэнергия в объеме, относящемся к собственному потреблению, включая НДС

Дебет 76 Кредит 60

перевыставлены счета за электроэнергию другим собственникам в потребленном ими объеме

Дебет 51 Кредит 76

получена оплата электроэнергии от других собственников, не покрытая авансом

Дебет 60 Кредит 51

оплачена электроэнергия поставщику в части, не покрытой авансом