В бухучете не отражайте НДС в расчетах с другими собственниками.
Ваша компания рассчитывается с поставщиком не только за электричество, которое использует для себя. Часть трат ей затем компенсируют другие собственники или потребители.
Расчеты с энергоснабжающей организацией отразите по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». При этом суммы авансов учитывают обособленно (Инструкция, утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н). Для этого компания вправе открыть субсчет 60-ав. По авансовым платежам сделайте в учете проводки:
Дебет 60-ав Кредит 51
оплачен аванс за электроэнергию
Дебет 76-ав Кредит 60-ав
перевыставлен аванс другим собственникам
Дебет 51 Кредит 76-ав
возмещены затраты на уплату аванса за других собственников
Компании в учетной политике самостоятельно определяют рабочий план счетов и их применение. Организацию на упрощенке не признают плательщиком по НДС. Для нее это невозмещаемый налог. Поэтому организация вправе применить принцип рациональности и не использовать счет 19 (п. 6 ПБУ 1/2008). Стоимость электроэнергии, которую использовали для собственных нужд, проведите в корреспонденции со счетами учета затрат на производство.
Перевыставляйте счет на оплату электроэнергии другим собственникам через счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Но эту операцию проверяющие могут посчитать реализацией, хотя судьи решают иначе (определение Верховного суда от 29.10.2014 № 307-КГ14-2810). Если не хотите спорить, то учтите возмещение как прочий доход на счете 91.
При окончательном расчете проводки будут такие:
Дебет 20 (26 и др.) Кредит 60
принята к учету электроэнергия в объеме, относящемся к собственному потреблению, включая НДС
Дебет 76 Кредит 60
перевыставлены счета за электроэнергию другим собственникам в потребленном ими объеме
Дебет 51 Кредит 76
получена оплата электроэнергии от других собственников, не покрытая авансом
Дебет 60 Кредит 51
оплачена электроэнергия поставщику в части, не покрытой авансом