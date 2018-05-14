3614 мая 2018

Можно ли уволить временного работника, если переводите основного?

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отвечает:

Работника берут на декретную ставку на время, пока мама не выйдет из отпуска по уходу за ребенком.

Если переводите ее на другую должность, то ей надо выйти хотя бы на день. Значит, временного сотрудника нужно уволить. Ведь его договор срочный, и он перестанет действовать (ч. 3 ст. 79 ТК). А новый можно не заключать.

Письмо Минтруда от 21.03.2018 № 14–2/В-191.

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