Работника берут на декретную ставку на время, пока мама не выйдет из отпуска по уходу за ребенком.

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Как принимать на работу и увольнять директора

Если переводите ее на другую должность, то ей надо выйти хотя бы на день. Значит, временного сотрудника нужно уволить. Ведь его договор срочный, и он перестанет действовать (ч. 3 ст. 79 ТК). А новый можно не заключать.

Письмо Минтруда от 21.03.2018 № 14–2/В-191.

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