3014 мая 2018

Можно ли нанимать по гражданскому договору безработного с биржи?

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отвечает:

Компания рискует, если подпишет с «физиком» гражданско-правовой контракт вместо трудового.

Инспекторы выпишут штраф до 100 тыс. руб. (ч. 4 ст. 5.27 КоАП). Потребуется доказать, что на самом деле договор не трудовой. Сделать это не удастся, если работник пришел из службы занятости.

Определение Верховного суда от 05.02.2018 № 34-КГ17-10.

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