Вы вправе не возмещать сотруднику отгул.
За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотрудник вправе получить либо повышенную оплату, либо дополнительный день отдыха (ст. 153 ТК). Работник выбрал день отдыха, но не использовал его.
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При увольнении компания не обязана платить компенсацию за неиспользованный отгул. Так же считают и судьи в вашем регионе (определение Московского городского суда от 14.11.2017 № 33–46542/2017). Но есть и решения в пользу сотрудников (определение Воронежского областного суда от 07.12.2017 № 33–9238/2017). Если не хотите споров, оплатите отгул.