6914 мая 2018

Сотрудник написал заявление на увольнение. Попросил компенсацию за выход на работу в выходные. При этом компания оплатила ему выход в одинарном размере и сохранила право на отгул. Нужно ли возместить сотруднику отгул, если он его не использовал?

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отвечает:

Вы вправе не возмещать сотруднику отгул.

За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотрудник вправе получить либо повышенную оплату, либо дополнительный день отдыха (ст. 153 ТК). Работник выбрал день отдыха, но не использовал его.

При увольнении компания не обязана платить компенсацию за неиспользованный отгул. Так же считают и судьи в вашем регионе (определение Московского городского суда от 14.11.2017 № 33–46542/2017). Но есть и решения в пользу сотрудников (определение Воронежского областного суда от 07.12.2017 № 33–9238/2017). Если не хотите споров, оплатите отгул.

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