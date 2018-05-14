3314 мая 2018

Компания решила открыть недалеко от головного офиса дополнительный цех. Надо ли поставить его на учет как обособленное подразделение?

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отвечает:

Безопаснее уведомить инспекцию о новом подразделении, если у него будет отдельный адрес.

Подразделение считается обособленным, когда его адрес отличается от юридического адреса компании. Кроме того, по месту дополнительного офиса должны быть оборудованы рабочие места на срок не меньше месяца. Подразделение создано в день, когда в нем началась деятельность, то есть приступили к работе сотрудники (письмо Минфина от 19.02.2016 № 03-02-07/1/9377).

Компания обязана сообщить в свою инспекцию, когда открывает дополнительный офис. Срок — один месяц с тех пор, как создали новое подразделение (подп. 3 п. 2 ст. 23 НК). За просрочку компанию оштрафуют на 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК). Штрафовать на 40 тыс. руб. или на 10 процентов от дохода по статье 116 НК суд запретил (определение Верховного суда от 26.06.2017 № 303-КГ17-2377).

Теперь налоговики считают, что регистрировать подразделение надо не всегда. Например, можно не сообщать о новом офисе, если открыли его в другом здании, но на одном земельном участке на территории той же инспекции, где компания уже состоит на учете (письмо ФНС от 07.03.2018 № ГД-4-14/4534).

Подразделение, которое открыли на территории другой инспекции, нужно поставить на учет. Для этого подайте в налоговую по месту главного офиса уведомление по форме (утв. приказом ФНС от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@). Контролеры сами передадут информацию в нужную налоговую.

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