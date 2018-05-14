Компания вправе заявить вычет НДС по товарам, которые купила еще на упрощенке, но продаст уже на общей системе налогообложения.

Компания может заявить вычет, если товары и НДС не списала в расходы на упрощенке (п. 6 ст. 346.25 НК). Это не касается упрощенки с объектом «доходы» (определение Верховного суда от 18.04.2017 № 309-КГ17-3713).

Чтобы заявить вычет НДС, потребуется счет-фактура (ст. 169 НК). Поэтому компаниям на упрощенке не нужно спешить отказываться от этого документа. Иногда он может пригодиться.