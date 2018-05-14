2314 мая 2018

Компания с 2017 года перешла на общий режим. До этого применяла упрощенку. Остался непроданный товар, можно ли по нему принять НДС к вычету?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Компания вправе заявить вычет НДС по товарам, которые купила еще на упрощенке, но продаст уже на общей системе налогообложения.

Компания может заявить вычет, если товары и НДС не списала в расходы на упрощенке (п. 6 ст. 346.25 НК). Это не касается упрощенки с объектом «доходы» (определение Верховного суда от 18.04.2017 № 309-КГ17-3713).

Чтобы заявить вычет НДС, потребуется счет-фактура (ст. 169 НК). Поэтому компаниям на упрощенке не нужно спешить отказываться от этого документа. Иногда он может пригодиться.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.