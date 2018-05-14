Директор должен заплатить налог.

«Физики» платят НДФЛ по ставке 13 процентов с дохода, если они продали квартиру. От налога освобождается недвижимость, полученная по наследству, только если собственник владел ею более трех лет (п. 17.1 ст. 217, подп. 1 п. 3 ст. 217.1 НК). Так как ваш директор владел квартирой меньше года, то с продажи потребуется заплатить НДФЛ.

Налог с продажи недвижимости можно уменьшить на имущественный вычет. Директор вправе выбрать один из двух вариантов: расходы на приобретение недвижимости, которую он продает, или 1 млн руб.

Руководитель получил квартиру в наследство. Поэтому у него нет расходов на приобретение жилплощади. А значит, он вправе уменьшить доход только на 1 млн руб. (письмо Минфина от 08.06.2017 № 03-04-05/35783). Тот факт, что в этом же году директор купил другую недвижимость, значения не имеет. На ее стоимость нельзя уменьшить доход от продажи другого жилья.

Не позднее 3 мая этого года директор должен подать в инспекцию по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ (п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК). Заплатить налог потребуется не позднее 16 июля 2018 года (п. 4 ст. 228 НК).