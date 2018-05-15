1115 мая 2018

По договорам транспортной экспедиции перегоняем из-за границы автомобили клиентам. Мы должны полностью организовать доставку, включая приемку машины у поставщика, таможенное оформление, страхование и перегон до покупателя. Вправе ли мы применить нулевую ставку НДС по данной услуге?

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отвечает:

Да, вправе. По нулевой ставке облагают услуги, которые компания оказывает на основании договора транспортной экспедиции при международных перевозках [подп. 2 п. 1 ст. 164 НК].

Специфика таких товаров, как грузовые автомобили и автобусы, состоит в том, что доставлять их можно путем перегона. Но это не мешает вашей компании применить нулевую ставку НДС [письмо Минфина от 29.04.2015 № 03-07-08/24723, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 10.03.2016 № Ф06-6133/2016].

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