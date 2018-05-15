3115 мая 2018

Продаем запасные части для автомобилей. В мае 2018 года добавим новый код ОКВЭД по ремонту автомашин. В первое время будем использовать для ремонта товарные остатки запчастей. Какую первичку оформить, чтобы перевести товар в материалы?

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отвечает:

Оформите внутренний документ на перемещение товара.

Компания вправе поменять назначение материальных запасов. Если товары потребуется использовать для другой производственной деятельности, то запчасти нужно учесть на счете 10 «Материалы». Основанием для этого может быть любой документ, где пропишут, что запчасти нужны в производстве. Но необходимо, чтобы в документе были все реквизиты для первички. Можно оформить накладную на внутреннее перемещение по форме № М-13.

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