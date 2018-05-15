Оформите внутренний документ на перемещение товара.

Компания вправе поменять назначение материальных запасов. Если товары потребуется использовать для другой производственной деятельности, то запчасти нужно учесть на счете 10 «Материалы». Основанием для этого может быть любой документ, где пропишут, что запчасти нужны в производстве. Но необходимо, чтобы в документе были все реквизиты для первички. Можно оформить накладную на внутреннее перемещение по форме № М-13.