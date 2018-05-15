3515 мая 2018

У нашей компании есть несколько торговых точек. Одна из них убыточная. Решили закрыть ее через две недели. Как нам уволить работников?

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отвечает:

Вы вправе уволить работников по сокращению штата не меньше чем через два месяца. Расторгнуть трудовые договоры раньше можно по соглашению сторон.

Компания решила закрыть обособленное подразделение. При этом вы не переносите ставки в другой офис, а выводите их совсем. Работников увольняют из-за сокращения штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК). Об этом сотрудников нужно предупредить не меньше чем за два месяца. Если работник не согласится, не получится уволить его раньше (ст. 180 ТК).

Но трудовой договор в любое время можно расторгнуть по соглашению сторон. При этом можно записать в соглашение условие о выплате компенсации при увольнении.

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