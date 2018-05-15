Запишите в книге покупок сумму налога, которая относится к стоимости материалов для облагаемой деятельности.

Компания вправе заявить к вычету НДС по материалам, если приобрела их для облагаемых операций (подп 1. п. 2 ст. 171 НК). Но налог нужно учесть в стоимости покупок для необлагаемой деятельности компании.

Когда сразу известно, какую часть материалов используют для операций без НДС, к вычету заявляют не весь налог. В книге покупок в графе 16 «Сумма НДС по счету-фактуре» запишите только ту сумму налога, которая относится к материалам для облагаемой деятельности (абз. 4 подп. «у» п. 6приложения 4 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137). При этом в графе 15 «Стоимость покупок» запишите полную стоимость всей партии материалов по счету-фактуре. Ведь в правилах нет исключений для случая, когда вычет заявляют только на часть поставки.

Материалы для облагаемой деятельности, с которых заявили вычет, компания может применить и для необлагаемых операций. Тогда налог нужно восстановить в том квартале, когда запасы использовали для операций без НДС (абз. 4 подп. 2 п. 3 ст. 170 НК).

Компании, у которых есть облагаемые и необлагаемые операции, обязаны вести раздельный учет. Иначе НДС нельзя заявить к вычету или списать в расходы по налогу на прибыль (п. 4 ст. 170 НК).