Вы вправе списать сумму госпошлины сразу.

В первоначальную стоимость основного средства нужно включить все траты на его приобретение. А также траты на то, чтобы привести его в состояние, пригодное для использования (п. 1 ст. 257 НК).

Переход права собственности на автомобиль не зависит от того, зарегистрировала его компания в ГИБДД или нет. Новый собственник обязан подать документы в ГИБДД в течение 10 суток после покупки (п. 3 постановления Правительства от 12.08.1994 № 938). Но в течение этого времени на машине уже можно ездить без штрафа. Поэтому нет оснований считать госпошлину за регистрацию в ГИБДД тратами, без которых не получится сразу использовать основное средство.

Плату за регистрацию машины в автоинспекции не учитывайте в первоначальной стоимости основного средства. Расходы на уплату налогов, сборов, пошлин считаются прочими (п. 1 ст. 264 НК).

Компания вправе списать госпошлину за регистрацию автомобиля в ГИБДД сразу, а не через амортизацию. Налоговики, которых мы опросили, это подтвердили.

Правда, Минфин высказывал иную позицию. По мнению чиновников, нужно учесть госпошлину и траты на техосмотр в стоимости автомобиля (письмо от 01.06.2007 № 03-03-06/2/101). Однако судьи считают, что компания вправе самостоятельно решить, как ей списывать траты на госпошлину (постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.04.2012 № А56-25929/2011).

Когда компании учитывают госпошлину в первоначальной стоимости, налоговых рисков нет. Свой выбор безопаснее прописать в учетной политике.

Если списываете траты на госпошлину отдельно, отразите это по строке 041 «Суммы налогов и сборов» приложения № 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль (п. 7.1 Порядка, утв. приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@).