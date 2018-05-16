Она вправе вновь обратиться за детским вычетом.

Родители могут получать стандартные вычеты на детей до тех пор, пока ребенку не исполнится 24 года. Но при условии, что ребенок обучается очно (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

Право на детский вычет сохраняется за родителем, пока он обеспечивает ребенка. Чиновники считают, что это условие нарушается, когда дети вступают в брак. Значит, родители не вправе получать вычеты (письмо Минфина от 17.03.2016 № 03-04-05/14853).

Если после развода дочь вновь оказалась на обеспечении матери, то есть основания для детского вычета.

Родители вправе использовать еще один вычет, если ребенок учится за деньги, — социальный вычет в размере 50 тыс. руб. в год (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК). Но нужно подтвердить, что супруг сотрудницы такой вычет не применял. Ведь лимит определили на двоих родителей.

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