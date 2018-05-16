Да, директор должен заплатить налог.

Когда «физики» продают автомобиль, они платят НДФЛ. Ставка составляет 13 процентов с дохода. Но если собственник владел имуществом более трех лет, он не платит налог (п. 17.1 ст. 217, подп. 2 п. 1 ст. 228 НК). В вашем случае автомобиль был в собственности директора всего три месяца. А значит, ему нужно заплатить НДФЛ с продажи.

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Директор вправе уменьшить доход на расходы для покупки машины (п. 2 ст. 220 НК). У него осталось меньше месяца, чтобы подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Сдать ее в инспекцию по месту жительства нужно не позднее 3 мая (п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК). А уплатить налог — не позднее 16 июля этого года (п. 4 ст. 228 НК).

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