Исчислите и удержите НДС с вознаграждения иностранному предпринимателю.

Компания на упрощенке не признается плательщиком НДС. Но есть исключение. Налог нужно исчислить и уплатить в бюджет, если организация выполняет обязанности налогового агента (п. 5 ст. 346.11 НК).

Важная статья:

Почему упрощенцам не дают право на вычет НДС

Компания не обязана удерживать НДС при выплате вознаграждения иностранному предпринимателю за услуги, которые прописали в статье 174.2 НК (письмо ФНС от 09.08.2016 № СД-3-3/3618@). Но ваш контрагент разрабатывает дизайн и продает готовый результат. А вот услугу с доступом к компьютерным играм в интернете оказываете вы.

Плательщиками НДС считаются компании и предприниматели независимо от того, иностранные они или российские.

Объект для НДС возникает, если реализация на территории России. При этом место оказания услуг определяют по месту, где ведет деятельность или зарегистрирован заказчик (п. 1 ст. 148 НК).

Контрагент не зарегистрирован в нашей стране, поэтому ваша компания — налоговый агент (п. 2 ст. 161 НК).

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