Безопаснее уточнить справку о доходах.

Налоговики вправе оштрафовать компанию за любые недостоверные сведения в 2-НДФЛ. Штраф составит 500 руб. за каждый документ с ошибками (ст. 126.1 НК).

Чиновники разъяснили, что будут штрафовать за неверные сведения, если они могли затруднить контроль за уплатой налога (письмо ФНС от 09.12.2016 № СА-4-9/23659@).Например, если компания записала неправильные суммы доходов, вычетов, налогов. А также ошиблась в персональных данных: Ф. И. О., ИНН.

В кодексе не прописали, что считать недостоверными сведениями. Поэтому формально инспекторы вправе считать ошибку в кодах видов доходов основанием, чтобы оштрафовать компанию (п. 3 письма ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515). При этом учтут как смягчающее обстоятельство то, что неточность не привела к занижению суммы налога. Безопаснее уточнить отчет.

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