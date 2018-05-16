1516 мая 2018

25 марта мы сдали 2-НДФЛ и получили отчет о приеме. Позже обнаружили в справке ошибку — поставили другой код дохода. Вместо кода 2013 (компенсация за неиспользованный отпуск) мы поставили код 2012 (отпуск). Сотрудник уже уволился. Надо ли уточнять справку?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Безопаснее уточнить справку о доходах.

Налоговики вправе оштрафовать компанию за любые недостоверные сведения в 2-НДФЛ. Штраф составит 500 руб. за каждый документ с ошибками (ст. 126.1 НК).

Чиновники разъяснили, что будут штрафовать за неверные сведения, если они могли затруднить контроль за уплатой налога (письмо ФНС от 09.12.2016 № СА-4-9/23659@).Например, если компания записала неправильные суммы доходов, вычетов, налогов. А также ошиблась в персональных данных: Ф. И. О., ИНН.

В кодексе не прописали, что считать недостоверными сведениями. Поэтому формально инспекторы вправе считать ошибку в кодах видов доходов основанием, чтобы оштрафовать компанию (п. 3 письма ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515). При этом учтут как смягчающее обстоятельство то, что неточность не привела к занижению суммы налога. Безопаснее уточнить отчет.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.