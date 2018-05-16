Безопаснее уточнить годовую отчетность по страховым взносам.

Расчет за 2017 год налоговики приняли, потому что у них не было оснований для отказа. Причиной не принять отчет могут быть некорректные данные: Ф. И. О., СНИЛС или ИНН (ст. 431 НК).

Важная статья:

ФНС подсказала новый способ сэкономить на взносах

Ваша ошибка не повлияла на размер взносов к уплате в бюджет. Но получается, что из-за нее вы представили неполные сведения. Поэтому на камеральной проверке инспекторы, скорее всего, пришлют требование их уточнить. Компания вправе не сдавать уточненку, если она не занизила в расчете взносы (п. 1 ст. 81 НК).