Не всегда можно просто заменить отчет. Все зависит от того, насколько отличаются неверные данные от правильных. Если разница существенная, то важно, утвердили собственники отчетность или нет.

Обычно в инспекцию или в статистику представляют отчеты, которые подписал директор, а собственники еще не утвердили. Тогда надо пересдать отчетность с верными показателями и пояснить, почему они отличаются от первоначальных [п. 8 ПБУ 22/2010]. Уже утвержденную отчетность надо исправить ретроспективным пересчетом [п. 9, 10 ПБУ 22/2010].

Если расхождения небольшие, вас вряд ли оштрафуют, если вы просто пересдадите отчет.