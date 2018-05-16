1016 мая 2018

НДС компания сдает электронно. Может ли она представить баланс на бумаге?

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отвечает:

Налоговый кодекс не определяет конкретный способ сдачи бухгалтерской отчетности [письмо ФНС от 19.04.2017 № ПА-3-6/2661@]. Налоговики не вправе отказать организации или оштрафовать ее, если она хочет отчитаться на бумаге.

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