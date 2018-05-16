Налоговый кодекс не определяет конкретный способ сдачи бухгалтерской отчетности [письмо ФНС от 19.04.2017 № ПА-3-6/2661@]. Налоговики не вправе отказать организации или оштрафовать ее, если она хочет отчитаться на бумаге.
1016 мая 2018
НДС компания сдает электронно. Может ли она представить баланс на бумаге?
Тема: Отчетность
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме
- по НДС
- Пример заполнения декларации по НДС за I квартал 2018 года
- Пример заполнения декларации по НДС налоговым агентом - плательщиком НДС
- Пример заполнения декларации по НДС налоговым агентом, который не является плательщиком НДС
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