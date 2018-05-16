Несчастный случай на производстве — это событие, из-за которого сотрудник получил увечье в то время, когда выполнял трудовые обязанности [ст. 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ]. Когда сотрудник только входил в здание, он еще не приступил к трудовым обязанностям. А значит, травма не будет производственной.
3716 мая 2018
Мы арендуем второй этаж в бизнес-центре. Сотрудник вошел в дверь на первом этаже, поскользнулся и упал. Ему наложили гипс. Будет ли такая травма производственной?
Тема: Кадры
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