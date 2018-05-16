Несчастный случай на производстве — это событие, из-за которого сотрудник получил увечье в то время, когда выполнял трудовые обязанности [ст. 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ]. Когда сотрудник только входил в здание, он еще не приступил к трудовым обязанностям. А значит, травма не будет производственной.