Исправьте ошибку и еще раз подайте в фонд документы.

Компания не вправе взыскивать с сотрудников излишне выплаченные пособия [ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ]. Исключение только для случаев, когда неверно определили пособие из-за счетной ошибки или сотрудник представил недостоверные сведения.

В вашей ситуации ошибка произошла по вине работодателя, поэтому вы не вправе без письменного согласия сотрудницы удержать у нее излишне выплаченное пособие.