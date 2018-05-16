3516 мая 2018

Сдавали документы на возмещение пособий. ФСС нашел ошибки — мы неверно рассчитали пособие. У сотрудницы родился второй ребенок, а бухгалтер в программе отметил, что сразу двое. Должны были платить 5204,36 руб., а перечисляли 10 408,72 руб. Надо переделать документы или фонд просто возместит нужную сумму? Вправе ли мы несколько будущих месяцев не перечислять сотруднице пособие, так как до этого переплатили ей?

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отвечает:

Исправьте ошибку и еще раз подайте в фонд документы.

Компания не вправе взыскивать с сотрудников излишне выплаченные пособия [ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ]. Исключение только для случаев, когда неверно определили пособие из-за счетной ошибки или сотрудник представил недостоверные сведения.

В вашей ситуации ошибка произошла по вине работодателя, поэтому вы не вправе без письменного согласия сотрудницы удержать у нее излишне выплаченное пособие.

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