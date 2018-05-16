Исправьте ошибку и еще раз подайте в фонд документы.
Компания не вправе взыскивать с сотрудников излишне выплаченные пособия [ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ]. Исключение только для случаев, когда неверно определили пособие из-за счетной ошибки или сотрудник представил недостоверные сведения.
- Важная статья:
- Используйте только этот алгоритм, меняя годы для пособий
В вашей ситуации ошибка произошла по вине работодателя, поэтому вы не вправе без письменного согласия сотрудницы удержать у нее излишне выплаченное пособие.