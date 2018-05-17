2917 мая 2018

Мы работаем в регионе с пилотным проектом: пособие сотрудникам выплачивает фонд напрямую. Работник получает имущественный вычет, требует от нас справку с суммой больничных. Но мы отразили в 2-НДФЛ только пособие за первые три дня болезни, которые оплатили сами. Получается, сотрудник не сможет получить справку со сведениями о больничном?

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отвечает:

Нет, это не так. Справку 2-НДФЛ с суммой пособия выдаст ФСС.

Сотрудник должен обратиться в территориальное отделение ФСС по месту регистрации работодателя. Для этого требуется написать заявление в свободной форме. В нем сотрудник должен указать свои Ф. И. О., СНИЛС, номер паспорта и адрес.

Если «физик» решил подать заявление лично, то с собой ему надо взять паспорт и СНИЛС. Заявление можно отправить по почте или через представителя. Фонд выдаст справку через 15 календарных дней после того, как получит заявление.

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