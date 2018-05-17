Нет, это не так. Справку 2-НДФЛ с суммой пособия выдаст ФСС.

Сотрудник должен обратиться в территориальное отделение ФСС по месту регистрации работодателя. Для этого требуется написать заявление в свободной форме. В нем сотрудник должен указать свои Ф. И. О., СНИЛС, номер паспорта и адрес.

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Если «физик» решил подать заявление лично, то с собой ему надо взять паспорт и СНИЛС. Заявление можно отправить по почте или через представителя. Фонд выдаст справку через 15 календарных дней после того, как получит заявление.

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