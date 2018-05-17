2417 мая 2018

Наша компания сдает помещение по договору аренды. За коммунальные услуги платим мы, арендатор нам возмещает их стоимость. Нужно ли перевыставлять счета-фактуры в адрес арендатора?

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отвечает:

Перевыставлять счета-фактуры не нужно.

Обычно коммунальные службы заключают договор с арендодателем. Часть услуг использует арендатор. Но перевыставлять ему счета-фактуры вы не должны и не вправе.

Выставить счет-фактуру на чужие услуги обязан посредник. Ваша компания не должна применять этот порядок. У вас с арендатором нет агентского договора или договора комиссии на приобретение коммунальных услуг.

Также, по мнению Минфина, арендодатель не может продавать коммунальные услуги и выставлять счета-фактуры (письма от 03.03.2006 № 03-04-15/52, от 24.03.2007 № 03-07-15/39).

Поставлять электроэнергию, тепло-, водоснабжение, услуги связи и др. вправе не все, а только компании с особым статусом или лицензией, выданной государственным ведомством.

Как правило, арендодатель — обычный абонент. Поэтому не может продавать коммунальные услуги и на возмещение их стоимости не начисляет НДС (письмо ФНС от 04.02.2010 № ШС-22-3/86@).

Заявлять вычет с части коммунальных услуг, которые фактически использовал арендатор, рискованно. Избежать споров с инспекторами получится, если по договору стоимость коммунальных услуг будет частью арендной платы (см. УНП № 13, 2017, стр. 11 «Наглядные карточки для безопасного учета НДС с коммунальных платежей»).

Налоговики считают, что арендодатель должен учесть возмещение за коммунальные услуг в своих доходах (письмо УФНС по г. Москве от 26.06.2006 № 20–12/56637@).

У судей иное мнение. Компания не должна считать возмещение коммунальных услуг от арендатора ни реализацией для НДС, ни доходом для налога на прибыль (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20.11.2015 № Ф06-3087/2015).

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