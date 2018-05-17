Напишите жалобу в УФНС.

Инспекторы вправе погасить недоимку за счет переплаты. Но только если они еще вправе взыскать налог без суда (п. 32 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57). Зачесть лишний платеж в счет налоговых долгов, которые нужно взыскивать по суду, контролеры не могут (письмо Минфина от 22.04.2015 № 03-02-07/2/23112).

Компания имеет право своевременно получить зачет или возврат денег, которые она излишне уплатила в бюджет.

Начать проверку 2013 года инспекция могла в 2016 году и выставить требование уплатить недоимку успела бы в 2017 году (п. 4 ст. 89 НК). Но контролеры не нашли у вас нарушений на проверке за 2013–2015 годы. Это ваш главный аргумент в споре с налоговиками. Напишите инспекторам письмо с требованием вернуть сумму переплаты полностью, приложите копию решения о проверке. Если это не поможет, пожалуйтесь в УФНС.

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