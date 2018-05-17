1217 мая 2018

Компания утвердила учетную политику в начале 2017 года. Появилась необходимость ввести еще один первичный документ. Как можно это сделать?

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отвечает:

Вы вправе дополнить учетную политику.

Бухгалтерскую учетную политику можно несколько раз менять в течение года, если вступают в силу поправки, компания разработала новый способ учета либо у нее изменились условия работы (п. 10 ПБУ 1/2008).

У вас появилась необходимость в первичном документе, которого раньше не было. В этом случае менять учетную политику не требуется, ее нужно дополнить (абз. 5 п. 10 ПБУ 1/2008).

Компания вправе вносить дополнения в любое время и применять с момента их издания. Новую форму документа утвердите приказом руководителя о дополнении учетной политики (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ).

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