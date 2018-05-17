Получите письменный ответ в своей ИФНС, можно ли заявить вычет в декларации за I квартал 2018 года.

Компания вправе заявить вычет входного НДС в течение трех лет. Срок считают после того, как приняли покупку к учету (п. 1.1 ст. 172 НК). Такие правила действуют с 1 января 2015 года (ст. 4 Федерального закона от 29.11.2014 № 382-ФЗ).

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Почему упрощенцам не дают право на вычет НДС

В вашем случае трехлетний срок начинается 1 апреля 2015 года и заканчивается 31 марта 2018 года. Вычеты заявляют в декларации. Поэтому безопаснее было представить ее в инспекцию до тех пор, пока не истек трехлетний срок. То есть записать счет-фактуру в книге покупок и декларации за IV квартал 2017 года.

Декларацию за I квартал 2018 года вы сдадите уже в апреле. Это за пределами трех лет после покупки, с которой хотите заявить вычет. Но некоторые инспекторы на местах считают, что это не помеха вычету. Ведь компания заявляет его за период до истечения трехлетнего срока. Чтобы не рисковать, получите письменное разъяснение в своей инспекции о том, можете ли заявить старый вычет в декларации за I квартал.