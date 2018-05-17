3317 мая 2018

Мы купили товар в марте 2015 года, тогда же получили счет-фактуру. Мы успеем заявить вычет в апреле этого года?

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отвечает:

Получите письменный ответ в своей ИФНС, можно ли заявить вычет в декларации за I квартал 2018 года.

Компания вправе заявить вычет входного НДС в течение трех лет. Срок считают после того, как приняли покупку к учету (п. 1.1 ст. 172 НК). Такие правила действуют с 1 января 2015 года (ст. 4 Федерального закона от 29.11.2014 № 382-ФЗ).

В вашем случае трехлетний срок начинается 1 апреля 2015 года и заканчивается 31 марта 2018 года. Вычеты заявляют в декларации. Поэтому безопаснее было представить ее в инспекцию до тех пор, пока не истек трехлетний срок. То есть записать счет-фактуру в книге покупок и декларации за IV квартал 2017 года.

Декларацию за I квартал 2018 года вы сдадите уже в апреле. Это за пределами трех лет после покупки, с которой хотите заявить вычет. Но некоторые инспекторы на местах считают, что это не помеха вычету. Ведь компания заявляет его за период до истечения трехлетнего срока. Чтобы не рисковать, получите письменное разъяснение в своей инспекции о том, можете ли заявить старый вычет в декларации за I квартал.

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